Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Per Lukaku Juventus ed Inter sono appaiate al momento: i nerazzurri possono passare in vantaggio se salta definitivamente lo scambio con Dybala. Se, però, lo scambio va in porto, i bianconeri sono assolutamente avanti per il belga”.