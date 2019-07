Sarà verosimilmente Elmas il terzo colpo di questo mercato del Napoli. L'affare, infatti, è praticamente in dirittura d'arrivo dal momento che c'è un accordo sia tra i due club che tra gli azzurri ed il calciatore. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio portale, infatti, attualmente è in corso lo scambio di documenti tra partenopei e Fenerbahce.