Sky - Pellegrini lascia il Francoforte e arriva in Serie A, affare fatto

Lazio, è fatta per Pellegrini. C'è l'accordo tra Juventus, club biancoceleste e giocatore per il prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Juventus e Eintracht stanno risolvendo in questi minuti l'accordo di prestito.

Che Luca Pellegrini fosse un obiettivo di mercato della Lazio era dichiarato da tempo, ma un affare a gennaio sembrava complicato, con l'esterno che avrebbe dovuto lasciare l'Eintracht Francoforte per rientrare dal prestito in casa Juventus. Più semplice a giugno. Invece, colpo di scena, l'affare è possibile e già per gennaio. In questo momento, contatti in corso fra i club implicati. A riportarlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport.