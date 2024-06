Sky - Pazza idea Como, Fabregas punta al campione dell'Inter

Calciomercato - Il Como è appena salito in Serie A e ha le idee chiare. Arrivano le ultime notizie da Sky Sport riguardo la scelta di puntare su un campione dell'Inter:

"L'attaccante cileno Sanchez ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e lascerà l'Inter. Il classe 1988 non vuole però fare come l'anno scorso quando è ritornato in nerazzurro a fine agosto. L'obiettivo sarebbe quello di trovare subito una squadra in questa estate per iniziare a luglio la preparazione.

Al momento però non ci sono ancora stati contatti diretti tra il Como e l'entourage di Alexis Sanchez ma può aiutare il rapporto con Fabregas visto che il cileno ci ha giocato assieme al Barcellona per tre anni (dal 2011 al 2014)".