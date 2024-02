Sky - Panchina Sassuolo, Gattuso dice no: si tratta con Grosso verso la sfida col Napoli, manca l'intesa

Ultime notizie Serie A - Dopo la sconfitta casalinga contro l'Empoli il Sassuolo ha deciso di esonerare Alessio Dionisi. La dirigenza ha momentaneamente affidato le redini della squadra all'allenatore della Primavera, Emiliano Bigica.

Ma, come riferisce Sky Sport, in giornata sono continuate le trattative con Fabio Grosso e in arrivo c'è Sassuolo-Napoli (recupero del turno non giocato per la Supercoppa italiana, in campo mercoledì):