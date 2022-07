Sky - Ostigard ha svolto le visite mediche, domani sarà a Dimaro

Dopo l'addio di Koulibaly il Napoli ha concluso la trattativa per Leo Ostigard dal Brighton. Il giocatore arriva in azzurro a titolo definitivo per la cifra di 5 milioni di euro più 3 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Ostigard

Ostigard ha svolto le visite mediche e domani sarà a Dimaro

Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito:

"Il norvegese ha svolto e superato le visite mediche a Villa Stuart nella giornata di oggi ed è pronto a mettere nero su bianco l'accordo con gli azzurri. Nel pomeriggio di oggi il Brighton ha dato l'ok formale ai contratti e pertanto il giocatore ha potuto sostenere i test fisici. Nella giornata di domenica Ostigard raggiungerà i futuri compagni nella sede del ritiro, a Dimaro. Domani il Napoli non ha in programma di allenarsi: l'idea sarebbe quella di far sostenere a Ostigard una seduta leggera, se il norvegese riuscirà a raggiungere Dimaro in tempo".

