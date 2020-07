Sky - Osimhen-Napoli, tutto fatto! Settimana prossima si chiude. Nessuna offerta ufficiale del City per Koulibaly, pista Boga ancora viva

Ultime notizie mercato Napoli – Gianluca Di Marzio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport facendo il punto sulle ultime in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Per Osimhen è tutto fatto! Settimana prossima ci sarà un incontro con l’agente per chiudere anche se il Napoli resta cauto. Per Koulibaly il City non ha fatto una vera e propria offerta al Napoli ma ha dato mandato al suo agente di fare un lavoro diplomatico dal momento che tra le parti i rapporti non sono ottimali dopo la trattativa per Jorginho. La pista Boga non è ancora chiusa dal momento che prossimamente ci saranno nuovi contatti”.