Sky - Osimhen in Coppa d'Africa tra gennaio e febbraio! Il Napoli non cederà Mertens

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti di mercato da Sky Sport riguardo il Napoli. Infatti, sulla situazione attaccanti, il Napoli non toccherà nulla e non venderà Dries Mertens nonostante l'alto ingaggio da 4 milioni di euro a stagione. Il motivo è semplice, Victor Osimhen sarà impegnato nella Coppa d'Africa dal 9 gennaio al 6 febbraio e il Napoli dovrà fare a meno del suo attaccante nigeriano.

Ultime notizie Napoli: Osimhen in Coppa d'Africa, Mertens confermato

