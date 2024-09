Sky - Osimhen-Galatasaray, ecco quando arriverà la firma dell'ufficialità

Calciomercato Napoli - Osimhen ha scelto il Galatasaray e l'ha fatto in prestito a mercato in Europa chiuso scegliendo lo storico club turco che aveva tempo fino al 13 settembre per ingaggiare un nuovo attaccante dopo l'infortunio di Icardi.

Osimhen al Galatasaray, si attende la firma

Il Galatasaray ha preso Osimhen in prestito dal Napoli e ha anche completato le visite mediche come confermato da Sky Sport. Adesso c'è solo grande attesa per la firma e l'ufficialità che è in arrivo proprio in queste ore. Secondo il collega Massimo Ugolini di Sky Sport, ci sarà tra questa sera e domani la firma di Osimhen con il Galatasaray.