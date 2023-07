Sky - Offerta dell'Al-Ahli per Zielinski ma la Lazio non molla: la richiesta di ADL

Il Napoli potrebbe salutare Piotr Zielinski, centrocampista polacco con il contratto in scadenza a giugno 2024.

Come riporta Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky:

"Al momento non ci sono accordi per il rinnovo e c'è anche l'interesse dell'Al-Ahli, club dell'Arabia Saudita che ha presentato un'offerta al Napoli e al giocatore. Sul polacco, comunque, c'è da qualche giorno anche l'interesse della Lazio, che lo ha individuato come possibile erede di Milinkovic-Savic, ma il Napoli chiede 25 milioni di euro".