Sky - Offerta Al Shabab per Politano, affare da oltre 30mln complessivi tra Napoli e ingaggio al calciatore

Calciomercato Napoli -Sirene arabe per Matteo Politano. L'attaccante del Napoli classe 1993 è finito nel mirino dell'Al Shabab, società calcistica saudita della città di Riad. Ne parlano i colleghi di Sky Sport.

Al Shabab su Politano

L'interesse è molto concreto. L'offerta al Napoli sarebbe di 12 milioni mentre per il giocatore un contratto triennale a sette milioni all'anno. Al Napoli dal 2020, in questa stagione Politano ha già collezionato 24 presenze in tutte le competizioni e tra Serie A, Cop?pa Italia e Champions League ha messo a segno sei gol e 5 assist.