SKY - Nuovo portiere per il Napoli, è a scadenza e sostituirà Ospina: il nome

Ultime notizie Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport per parlare del Napoli:

"De Laurentiis pentito di aver acquistato? Sicuramente il riferimento - non esplicito - è a Osimhen. Il Napoli però pensava in quel momento di poterlo fare. Lui è sempre stato attento a queste cose. Oggi la Juventus ha dovuto ripianare con 400 milioni di euro, il Napoli non ne ha bisogno perché non è in una situazione drammatica. E' evidente però che, essendo sempre stato molto accorto, a De Laurentiis dia fastidio dover verificare un segno meno e quindi contrarre le spese o essere costretti a vendere. Purtroppo oggi vendere non è facile, specie alle cifre a cui era abituato a trattare. Potrebbe esserci una rivisitazione verso il basso dei cartellini. In un anno è impossibile ripianare il monte ingaggi, a meno che non si vendano 2-3 giocatori insieme. Diminuire della metà di un anno è praticamente impossibile. Emerson Palmieri ha cambiato agente, Zahavi è uno dei migliori e ha fatto operazioni molto importanti. Abbiamo scoperto che il Napoli ha una sorta di opzione sul portiere della Repubblica Ceca, Vaclik. Il portiere del Siviglia è a scadenza. L'idea iniziale era andare a sostituire Ospina con lui, nei prossimi giorni cercherà di capire se ci saranno opportunità di cessione per lui. Altri svincolati? Dipenderà dalle cessioni, sicuramente c'è bisogno di un terzino sinistro. Anche eventualmente un centrocampista per completare il reparto. I parametri zero sono una buona opzione perché ce ne sono molti di più rispetto a prima. Oggi se vai a scadenza non sei più sicuro di prendere la stessa cifra di prima".