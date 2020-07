SKY - Nuovo blitz di Giuntoli per Osimhen! Eventuali visite mediche a breve, le ultime

Calcio mercato Napoli le ultimissime da Sky Sport sull'affare SSC Napoli-Osimhen. Ecco cosa scrive l'esperto Gianluca Di Marzio tramite il suo portale.

Un altro blitz, questa volta in campo neutro. Un secondo incontro lontano da occhi indiscreti, per avere quel sì definitivo tanto atteso. È slittato solo a causa di un cambiamento improvviso di agenti e intermediari coinvoltiEcco perché Cristiano Giuntoli è partito nel pomeriggio facendo perdere le sue tracce e depistando tutti. L’appuntamento con il giocatore e i nuovi interlocutori era diventato necessario per evitare malintesi e per ribadire al giocatore quanto sia importante nel futuro del Napoli, alla larga da promesse di eventuali altri club che sono comunque arrivati dopo, troppo tardi secondo Napoli e Lille che da tempo hanno un impegno da formalizzare: la base è di circa 60 milioni, bonus compresi.Nella testa del Napoli, il blitz servirà per chiudere ogni discorso e impostare il programma definitivo per mettere le mani su Oshimen senza rischi. Quindi, con tanto di visite da organizzare il prima possibile.