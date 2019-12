Amrabat-Napoli, Sky: oggi nuovo assalto di Giuntoli! Contatto col ds Verona, fissato il prezzo

Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio è intervenuto nel corso di Sky Sport 24 parlando del mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Berge del Genk è nel mirino di Fiorentina e Napoli, ma ci sono stati contatti anche con l'Inter. Da quanto abbiamo capito però è una soluzione più per giugno che per gennaio. Amrabat? Piace all'Inter, ma oggi il Napoli ha riavviato i contatti. Giuntoli è in contatto con D'Amico, diesse del Verona che chiede 17-18 mln. Il Napoli arriva a 12 più 2 di bonus, c'è ancora una forbice, ma ci sono i presupposti per chiudere la trattativa a favore del Napoli".