Sky - Nuova idea in difesa: piace l'ex Bologna Tomiyasu

Il Napoli lavora per il mercato di gennaio e secondo Sky Sport possono esserci dei nuovi nomi nel mirino per il ruolo di difesa e centrocampo. Intanto, proprio per il reparto difensivo spunta ora quello di Tomiyasu.

Calciomercato: Tomiyasu nel mirino del Napoli

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni dell'emittente satellitare:

"Il Napoli sa di dover operare a centrocampo con un giocatore di struttura. Hojbjerg con la formula giusta, magari un prestito con diritto e non con obbligo di riscatto, potrebbe essere un’opzione preferibile rispetto a quella dell’ex Udinese Fofana. Un altro profilo interessante è quello di Samardzic, da tempo individuato come l’erede di Zielinski.

Il Napoli sa di dovere fare qualcosa anche dietro, è alla ricerca del difensore centrale giusto. Tante opzioni, i nomi sono davvero tanti, un’idea da poter aggiungere è quella di Tomiyasu, ex Bologna adesso all’Arsenal. Ma siamo ancora alla ricerca del profilo giusto".