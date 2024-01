Calciomercato Napoli - Novità di mercato per il Napoli, come raccontato da Sky Sport.

Oggi è stato raggiunto l’accordo tra Genoa e Tottenham per Radu Dragusin, per 25 milioni più altri 5 di bonus. Non è mai arrivata una offerta formale dal Bayern Monaco, e Dragusin andrà a giocare in Premier League e non al Napoli. Al Genoa andrà il terzino destro Djed Spence, quindi sfuma anche la trattativa per Alessandro Zanoli.