Sky - Nome nuovo per la difesa del Napoli: spunta Theate

Calciomercato Napoli - La redazione di Sky Sport nel corso di Sky Calcio Club ha raccontato le ultime sul mercato in difesa del Napoli, con un nuovo nome venuto fuori:

"Con Dragusin che si allontana, sempre più vicino al Tottenham che sta parlando col Genoa per chiudere (ha offerto 25 e il Genoa ne chiede 30 di milioni), il Napoli adesso valuta altri nomi. Fra i nomi valutati dal Napoli per la difesa spunta anche Theate".

Arthur Theate è un difensore del Rennes classe 2000: ha 23 anni con 21 presenze in questa stagione fra campionato e coppa in Francia e 6 presenze in Europa League. Con un gol e quattro cartellini a referto. Theate era esploso proprio in Serie A, con la maglia del Bologna, che ha lasciato nell'estate del 2022 per 22 milioni di euro.