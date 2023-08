Sky - Niente Osimhen, il Psg chiude per Kolo Muani: la cifra richiesta

Il giornalista di Sky Germania, Florian Plettenberg, ha rilanciato una notizia di calciomercato che riguarda il Paris Saint Germain che è in cerca di una punta. A quanto pare ci sono ottime premesse affinchè l'affare con l'Eintracht di Francoforte vada in porto e che l'attaccante Muani vesta blu. A questo punto dovrebbero spegnersi le chance di partenza di Osimhen dal Napoli, almeno in direzione Parigi.

Kolo Muani.PSG, a c'è un accordo verbale di principio. Kolo Muani ha deciso di unirsi al PSG e vuole lasciare l'Eintracht quest'estate e lo ha fatto sapere alla società. Il presidente dell'Eintracht Krösche ha sempre chiesto € 100m.