Cercato da Juventus e Napoli, ma alla fine Orel Mangala con ogni probabilità andrà in Ligue 1 per indossare la maglia del Lione. Trattativa in chiusura per firmare con i francesi e lasciare il Nottingham Forest.

Il centrocampista belga - si legge sul sito di Gianluca Di Marzio - lascerà la Premier League e andrà al Lione per 30 milioni. La trattativa è in chiusura sulla base di un accordo per il passaggio del giocatore ai francesi a titolo deifinitivo.