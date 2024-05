Sky - Niente Luis Alberto per il Napoli: è ad un passo dalla sua nuova squadra

Calciomercato Napoli. Luis Alberto è pronto a lasciare la Serie A. Il centrocampista spagnolo della Lazio, seguito in passato anche dal Napoli, è ad un passo dal dire addio al club di Lotito. 

Importanti novità su Luis Alberto arrivano dal giornalista Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato Sky Sport:

Il centrocampista √® sempre pi√Ļ vicino all'Al-Duhail. E le parti sono in contatto continuo per chiudere.¬†La¬†Lazio¬†infatti √® in contatto continuo con l'Al-Duhail¬†per provare a chiudere. La cifra dell'affare √® sui¬†10 milioni di euro¬†e non restano molti dettagli da sistemare.¬†