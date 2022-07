Sky - Nessuna proposta del Napoli per Dybala! In Italia non ha offerte

Calciomercato Napoli, negli ultimi giorni non si è parlato d'altro che di Paulo Dybala, l'attaccante della Juventus svincolato che adesso è alla ricerca di una nuova squadra. Il calciatore è stato proposto a diverse squadre e anche il Napoli si è interessato. Poco fa il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro dell'ex attaccante della Juventus.

Futuro Dybala

"Non ci sono sviluppi concreti per l'argentino, svincolato dopo l'addio alla Juventus. L'Inter lo ha messo in stand-by, le altre squadre italiane (Milan, Roma e Napoli) non hanno fatto offerte. Per questo Dybala valuta piste straniere tra Inghilterra (Manchester United, alle prese con il caso Ronaldo) e Spagna".

Insomma, nessuna offerta del Napoli per Dybala. A meno che non sia l'Inter a decidere seriamente di puntare sull'argentino, Dybala andrà probabilmente a giocare all'estero.