Sky - Nehuen Perez-Napoli, si lavora ai dettagli per chiudere nelle prossime ore: ecco quanto guadagnerà

Calciomercato SSC Napoli - Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky, ha parlato ai microfoni di Sky Sporta 24 dell'imminente chiusura del colpo Nehuen Perez:

"Nehuen Perez-Napoli, 16 milioni di euro più 2 di bonus: si chiude così l'affare, era l'obiettivo numero uno in difesa di De Laurentiia. Ostigard vuole mantenere fede all'accordo col Genoa: ha già parlato col club dove tornerebbe volentieri.

Si lavora per chiudere nelle prossime ore Nehuen Perez al Napoli, si lavora agli ultimi dettagli per l'annuncio: il giocatore firmerà per quattro anni e mezzo a 1,6 milioni di euro a stagione, fino al 2029. Con quest'operazione si chiuderà la campagna acquisti del Napoli di gennaio. Vero che il Napoli impiega tempo a chiudere le operazioni, il mercato è sempre aperto, ma dovrebbe chiudersi con Nehuen Perez il mercato in entrata dei partenopei".