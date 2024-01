Sky - Nehuen Perez-Napoli ai dettagli: l'Udinese ha individuato il sostituto, si può chiudere!

Ultime news calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Giornata di difensori: il Napoli ha praticamente raggiunto l'accordo con l'Udinese per Nehuen Perez. Quella di oggi è stata la giornata decisiva, mancano pochissimi dettagli per ritenere l'operazione conclusa. Il sostituto per l'Udinese potrebbe essere Ryan Porteous, difensore scozzese del Watford, l'altra squadra sempre della famiglia Pozzo.

Il Genoa ha scelto il giovane difensore che cercava, si tratta di Cittadini che arriverà dal Monza. Attenzione, questo potrebbe mettere a rischio l'arrivo di Ostigard dal Napoli".