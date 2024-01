Sky - Nehuen Perez al Napoli, ecco cosa manca per il via libera dell'Udinese!

Ultime news calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Nehuen Perez al Napoli? Prima l'Udinese deve prendere il sostituto, questa la decisione: il club friulano sperava di prendere Ostigard, che però ha mantenuto la promessa col Genoa: ha detto 'no' all'Udinese, lascerebbe il Napoli solo per tornare a Genova. E allora l'Udinese sta cercando un sostituto per dare il via libera a Nehuen Perez al Napoli".