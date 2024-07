Sky - Il Chelsea scarica Lukaku! Incontro con l'agente a Bruxelles, vuole il Napoli

Calciomercato Napoli, ultime notizie su Romelu Lukaku! Sky Sport svela gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell'attaccante belga, ricordando che oltre al Napoli anche il Milan ha messo gli occhi su di lui.

Lukaku-Napoli, la situazione

La tempistica giocherà un ruolo decisivo. Lukaku ha una clausola da 40 milioni di euro e il Chelsea non vuole aprire al prestito, ma Napoli e Milan sperano di ottenere condizioni più vantaggiose che non comprendano il pagamento della clausola.

Il Napoli però deve prima liberarsi di Osimhen, per il quale non ci sono trattative avanzate. Senza l'uscita di Osimhen è impossibile che arrivi Lukaku, ecco perché il Milan spera di poter sorpassare il Napoli nella trattativa. Il club rossonero continua a parlare con il Chelsea e con l'entourage.

A Bruxelles, Romelu Lukaku ha incontrato l'agente e fatto il punto sul futuro. Nonostante un contratto fino al 2026, il belga non rientra nei piani del Chelsea. Per questo motivo si cerca una nuova destinazione e l'Italia è sempre in cima ai suoi pensieri. Napoli è la destinazione più gradita.