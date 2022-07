Secondo quanto rivela Sky, il Napoli è molto attivo in questa sessione di calciomercato e non solo sulle uscite: con Petagna sempre più diretto verso il Monza, dove lo attende l'amico Galliani, potrebbe esserci una entrata importante. Contatti con l'Hellas Verona per Giovanni Simeone, che è in uscita dagli scaligeri e potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto.