Sky - Napoli-Spinazzola, manca ancora l'accordo sullo stipendio!

Calciomercato Napoli, in diretta su Sky Sport 24 gli ultimissimi aggiornamenti sulle strategie di mercato della SSC Napoli, con il club partenopeo impegnato a costruire la squadra 2024-2025 a disposizione del nuovo allenatore Antonio Conte.

Spinazzola-Napoli

A proposito di Spinazzola, queste le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio durante “Calciomercato - L’Originale”, su Sky Sport 24.

"Non c'è ancora l'accordo sul contratto tra Spinazzola e il Napoli, i contatti sono avviati ma manca l'intesa sullo stipendio. Le trattative proseguiranno nei prossimi giorni".

Ricordiamo che Spinazzola è in scadenza di contratto con la AS Roma e lascerà il club giallorosso dopo cinque stagioni; per lui 36 presenze nell'ultima stagione con Mourinho e De Rossi in panchina. Per il Napoli si tratta di un'operazione a parametro zero, ma prima bisogna trovare un accordo sull'ingaggio con Spinazzola, che alla Roma guadagnava 3 milioni di euro l'anno.