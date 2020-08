Sky - Il Napoli ha prenotato Gabriel ma bisogna cedere in fretta Koulibaly: ieri il Lille ha rifiutato un'offerta dell'Everton

Ultime notizie mercato Napoli - E' praticamente tutto fatto tra il Napoli e Gabriel Magalhaes. Il centrale brasiliano è, infatti, il principale indiziato per andare a completare il pacchetto arretrato a disposizione di Gennaro Gattuso. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, sul proprio portale, il Lille ha rifiutato 20 milioni ieri dall’Everton per il gentleman agreement che ha con il Napoli. Per ufficializzare questo colpo, però, serve vendere in tempi brevi Kalidou Koulibaly. Se la dirigenza partenopea non dovesse riuscirci, allora sia il club francese che il calciatore valuterebbero altre soluzioni. In tal senso resta vivo l'interesse di Arsenal e Manchester United.

