Sky - Napoli, offerti 3 milioni per Ostigard! La richiesta del Brighton è di 10 milioni

Calciomercato Napoli, aggiornamenti di Sky Sport sulle trattative in entrata, a partire da quella per il difensore norvegese Leo Skiri Ostigard. Classe '99 di proprietà del Brighton, quest'anno Ostigard ha disputato una discreta stagione con il Genoa in Serie A e sembra essere il calciatore designato a rinforzare il reparto difensivo del Napoli dopo gli addii di Manolas e Tuanzebe.

Secondo quanto riportato dai giornalisti di Sky Sport, il Napoli tratta l'acquisto di Ostigard a prescindere dal futuro di Koulibaly: al momento la richiesta del Brighton è pari a 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma l'offerta del Napoli si è fermata a 3 milioni di euro e non è stata ancora superata.