Calciomercato Napoli - Come riportato da Gianlucadimarzio.com, non c'è soltanto Reguilon nel mirino del Napoli per la corsia di sinistra di difesa. La società italiana ha fatto un sondaggio per Nicolas Tagliafico dell'Ajax nelle ultime ore. Su di lui c'è anche il Leicester e ci sono già stati i primi contatti tra le parti.