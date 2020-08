Sky - Napoli, nome nuovo per l'attacco: contatti per Brekalo del Wolfsburg

Ultime notizie mercato Napoli - Napoli molto attivo in sede di mercato, con la dirigenza a caccia di rinforzi da regalare a Gennaro Gattuso. Per l'attacco in tal senso spunta un nome nuovo. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, avrebbero avviato dei contatti per Josip Brekalo. Croato di 22 anni, è attualmente in forza al Wolfsburg ed è in grado di giocare in avanti sia a destra che sul versante mancino. Nella scorsa stagione ha collezionato 41 presenze e 7 gol tra Bundesliga, Europa League e Coppa DFB. La valutazione che al momento ne fa il club tedesco si aggira intorno ai venti milioni di euro ma si può chiudere anche a 17-18 nel caso in cui il Napoli deciderà di sferrare l'assalto decisivo. Ovviamente si tratta di un profilo alternativo rispetto a Boga ed Under.

Il Napoli si muove per Brekalo del Wolfsburg