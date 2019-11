Il giornalista Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport per parlare del calciomercato in casa Napoli. Ecco le sue parole.

"Amrabat? Il Napoli è interessato ad Amrabat ma per giugno perché non potrebbe giocare dato che ha disputato già partite con due squadre diverse. Non c'è solo il Napoli sul centrocampista del Verona. Gli azzurri vorrebbero chiudere la trattativa adesso per evitare aste".