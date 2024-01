Sky - Napoli, inserimento per Brassier del Lille: possibile beffa al Milan

Calciomercato Napoli, spunta una nuova pista per la difesa sfumato Radu Dragusin. Occhio di nuovo in Ligue 1 come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport. “Napoli: inserimento per Lilian Brassier, difensore seguito anche dal Milan”, riferisce su Twitter.

Mercato Napoli, nuovo nome per la difesa

Sul suo sito si legge: “Il Napoli è alla ricerca di un difensore sul calciomercato di gennaio. Sono già emersi diversi nomi, come quello di Nehuen Perez dell'Udinese e quello di Arthur Theate del Rennes, ex Bologna. Tra i vari profili che piacciono c'è anche quello di Lilian Brassier, difensore centrale mancino del Brest che è seguito attentamente anche dal Milan”.