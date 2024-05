ULTIM'ORA SKY - Napoli in forcing tra Gasperini e Conte: si cerca di chiudere entro domani

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole risolvere la questione allenatore in tempi brevi, anzi brevissimi. Aurelio De Laurentiis prenderà una decisione forse già domani. Il club azzurro si trova davanti a un bivio: aspettare Gian Piero Gasperini oppure affondare per Antonio Conte. Sullo sfondo, e sempre più remota, l'opzione Stefano Pioli.

Allenatore Napoli, forcing tra Conte e Gasperini

Come rivela Gianluca Di Marzio sui suo sito, la novità di giornata è che Antonio Conte ha fatto qualche passo, anche dal punto di vista economico, verso il Napoli. L'ex Tottenham è sempre stata l'altra prima scelta di Aurelio De Laurentiis, che anche nella giornata di oggi ha mantenuto vivi i contatti. L'ipotesi che porta a Stefano Pioli, con costi evidentemente diversi, è sempre più in seconda fila. Domani sarà, come dicevamo, una giornata chiave. Perché l'Atalanta incontrerà ancora Gian Piero Gasperini per discutere del futuro, forse in maniera definitiva. L'offerta dei nerazzurri è di un rinnovo biennale, mentre l'allenatore vorrebbe un triennale con garanzie di fare un calciomercato importante e non di ridimensionamento dopo la grande impresa in Europa League.