Calciomercato Napoli, arrivano aggiornamenti da SkySport. A fornirli è in particolare il collega Gianluca Di Marzio: "Oggi c'è stato un summit a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso per gli esterni e non solo. Si è parlato anche di Boga, Under e stanno valutando l'offerta del City per Kalidou Koulibaly e penso che possa davvero andare quest'estate. Nel caso Gabriel del Lille è il primo nome per sostituirlo".