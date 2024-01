Sky - Napoli, è fatta per Zerbin e Popovic in prestito al Monza: domani la chiusura

Calciomercato Napoli - Dopo la doppietta in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, Alessio Zerbin si appresta a lasciare il Napoli, insieme a Matija Popovic, direzione Monza.

L'ha appena annunciato l'esperto di calcio mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio:

"Il classe 1999 Zerbin ha raggiunto un accordo con il Monza per concludere la stagione in prestito. Intesa raggiunta tra il club biancorosso e l'ex attaccante di Pro Vercelli e Cesena, e domattina dovrebbe formalizzarsi l'accordo. Stesso percorso anche per il giovane attaccante Popovic, per cui Napoli e Monza hanno sistemato gli ultimi dettagli: 6 mesi in biancorosso per il serbo e poi 5 anni di contratto con gli azzurri.

Come noto, il Napoli e il Frosinone stavano prendendo in sinergia il classe 2006, ma i gialloazzurri si sono poi resi conto di non avere disponibile uno slot per gli extracomunitari. Zerbin in questa stagione ha collezionato 2 gol in 8 presenze complessive con il Napoli e vanta una presenza in Nazionale nella vittoria per 2-1 contro l'Ungheria".