Sky - Napoli e Milan si sfidano per acquistare Lukaku: gli aggiornamenti

Calciomercato Napoli - I colleghi di Sky Sport fanno il punto della situazione in merito al possibile arrivo in azzurro di Romelu Lukaku:

"Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da decifrare. Sull'attaccante belga, impegnato al momento a Euro 2024, c'è l'interesse del Milan, alla ricerca di un rinforzo in attacco. Continuano i contatti tra i rossoneri e il Chelsea, con i Blues che hanno fatto sapere che la valutazione del giocatore è di 40 milioni di euro, prezzo della clausola da cui non sembrano intenzionati a scendere.

Non solo Milan. Sull'attaccante reduce dall'esperienza alla Roma c'è, come raccontato anche il Napoli. Lukaku è sempre in contatto con il club azzurro dove ritroverebbe Antonio Conte, allenatore di cui non ha mai nascosto la grande stima.

L'operazione Lukaku per il Napoli è ovviamente legata all'uscita di Victor Osimhen, che libererebbe la casella del numero 9 in attacco. Al momento un acquirente concreto per il nigeriano non c'è.

La situazione resta in continua evoluzione anche in base a quello che succederà agli Europei, dove Lukaku non ha ancora segnato (per lui tre gol annullati nella fase a gironi). Sia Milan che Napoli sono consapevoli che il Chelsea, con il passare dei giorni, dovrà inevitabilmente scendere nella sua valutazione del giocatore".