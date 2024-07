Sky - Napoli-Buongiorno, accelerata per chiudere: ecco quanto milioni ballano

Calciomercato Napoli, arrivano aggiornamenti in diretta per quanto riguarda la caccia al difensore e in particolare l’approdo di Alessandro Buongiorno che rappresenta l’obiettivo principale.

Ecco quanto riferito da Luca Marchetti in diretta a SkySport24 durante lo speciale mercato: “La trattativa va avanti e c’è distanza di circa 5 milioni: la richiesta è di 40 complessivi, mentre il club azzurro offre 30-35 bonus compresi. Il divario è però colmabile vista l’entità dell’operazione. Ma il club ora prima di affondare il colpo vuole l’ok definitivo da parte di Buongiorno per l’accordo definitivo sull’ingaggio e anche oggi ci sono stati aggiornamenti tra le parti. Il Napoli ci sta ragionando in maniera molto seria e sta accelerando perché ha bisogno di rinforzare un pacchetto arretrato che ha visto enormi difficoltà nell’ultima stagione. Così dopo Rafa Marin si spera di chiudere anche per Buongiorno".