Kim Min-jae è ormai pronto a lasciare il Napoli e, così, i dirigenti azzurri sono a lavoro per trovare un sostituto.

Le Normand

Il Napoli cerca il sotituto di Kim

Come riporta Gianluca Di Marzio, i primi nomi sono Le Normand della Real Sociedad e Kilman del Wolverhampton. Per il primo, però, il club spagnolo non vuole scendere sotto i 50 milioni della clasuola anche mentre per Kilman i Wolves non si muovono da una base minima di offerta di 40 miloni.

