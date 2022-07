Calciomercato Napoli - Accelerata del Monza per Andrea Petagna in uscita dal Napoli. Secondo quanto riferisce SkySport, settimana prossima può essere quella giusta pe chiudere. "Il prossimo martedì è in programma un incontro per chiudere il colpo Petagna. L'attaccante di proprietà del Napoli, infatti, è la prima scelta per l'attacco", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.