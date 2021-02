Sky - Milik può tornare in Serie A a prezzo di saldo: nel contratto con il Marsiglia clausola rescissoria bassissima

Ultime notizie calcio Napoli - I timori del Napoli a gennaio in vista dell'estate potrebbero diventare realtà questa estate. Stando a quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, nel contratto siglato tra Arek Milik ed il Marsiglia ci sarebbe una clausola rescissoria di soli 12 milioni, aperta a tutte le federazioni. Di conseguenza potrebbe seriamente tornare in Italia ad un prezzo di saldo. Aveva provato ad opporsi a questa opzione Aurelio De Laurentiis, ma il giocatore si è impuntato e non ha voluto rinunciare a questa "via d'uscita". Ed ora è probabile che il suo nome possa tornare caldo la prossima estate.

Arek Milik