SKY - Milik frena Dzeko alla Juve, virata su Dzeko: indennizzo al Barcellona in forma di bonus

Calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calcio mercato, ha parlato nel corso di Calciomercato - L'Originale ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Trattativa per Dzeko bloccata perché deve incastrarsi con Milik alla Roma. Juventus-Suarez, proseguono ancora i contatti tra le parti. L’accordo economico con il giocatore sembra quasi raggiunto, ma la situazione non si è ancora sbloccata. Si attendo infatti novità sul fronte Barcellona, che deve liberare l’attaccante uruguaiano dandogli anche la buonuscita che desidera.

La Juventus però gode di ottimi rapporti con il Barcellona, e per sbloccare l’affare Suarez non è escluso che possa esserci un piccolo indennizzo da destinare nelle casse blaugrana. Si tratterebbe di un pagamento sotto forma di bonus a determinate condizioni, per facilitare così la conclusione dell’operazione".