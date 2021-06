Sky - Milan su Ounas: è un'idea per l'attacco, la pista potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni

Calciomercato Napoli - Il Milan non pensa solo al trequartista, ma anche a rinforzare le corsie esterne sia in difesa che in attacco. Ne parlano i colleghi di Sky Sport.

Milan su Ounas

Su questo fronte l'ultima idea è quella di Adam Ounas, di proprietà del Napoli, che nell'ultima stagione ha giocato con le maglie di Cagliari e Crotone. Si tratta di una possibilità visto che non c'è stato alcun approccio con il Napoli, ma la pista potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni. Sempre in attacco il Milan sta limando i dettagli con il Real Madrid per Brahim Diaz: c'è distanza nelle cifre del diritto di riscatto e controriscatto, ma anche fiducia di poter chiudere.