Ultime notizie calcio mercato Napoli - Stando a quanto riportato da Sky Sport, potrebbe esserci un serio ritorno di fiamma in casa Milan per Mattia Zaccagni, obiettivo di mercato ormai da diversi mesi anche del Napoli. Quella del fantasista del Verona potrebbe essere per Stefano Piolo una opzione concreta nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo di Calhanoglu.