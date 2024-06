Sky - Milan, Dovbyk in standby: è l'alternativa a Zirkzee

Con Giroud in partenza verso Los Angeles, il Milan sta cercando un nuovo attaccante in vista della prossima stagione. Il nome più caldo è quello di Joshua Zirkzee, che quest'anno ha fatto benissimo al Bologna, ma un altro è quello di Artem Dovbyk, punta centrale classe 1997 di proprietà del Girona.

Il club rossonero si è tutelato nei giorni scorsi durante il blitz estero di Moncada, andato a Londra per incontrare l'Aston Villa e altri club inglesi che hanno esigenza di vendere entro la fine del mese.

Di fatto il Milan ha in mano i numeri necessari a chiudere l'operazione per Dovbyk. L'attaccante è però in standby, essendo di fatto l'alternativa a Zirkzee.