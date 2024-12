Sky - Meret via a parametro zero? Inter e Manchester United piombano sul portiere del Napoli

Calciomercato Napoli, clamorosa notizia dalla Gemania: Alex Meret nel mirino di Inter e Manchester United! Ad annunciarlo è la redazione tedesca di Sky Sport, secondo cui per il portiere classe '97 del Napoli in scadenza di contratto ci sarebbero già richieste concrete da parte dei club interessati.

Inter e Manchester su Meret

Meret ha un contratto con la SSC Napoli fino a giugno 2025, è in scadenza e i colloqui per il rinnovo non hanno portato ad oggi a risvolti concreti.

Il giornalista tedesco di Sky Sport Florian Plettenberg assicura che sia l'Inter che gli inglesi del Manchester United avrebbero già manifestato interesse verso il giocatore, che da gennaio sarà libero di accordarsi con altre squadre a parametro zero.