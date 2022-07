Sky - Meret non ha ancora firmato il rinnovo: valutazioni del portiere, dipende da chi acquisterà il Napoli!

Calciomercato Napoli - Alex Meret e il rinnovo col Napoli, manca soltanto l'ufficialità e la firma. Ma perché non è ancora arrivata?

Rinnovo Meret, la situazione

La redazione di Sky Sport infatti fa sapere che manca ancora la firma: ha il contratto in scadenza al 2023, ma un'intesa di massima e un accordo per rinnovare è stato trovato negli scorsi giorni. Probabilmente anche Meret e il suo entourage, stanno attendendo di capire come si muoverà il Napoli in porta. Se dovesse arrivare Sirigu, che accetterebbe di fare il secondo, sarebbero garantite maggiori possibilità di continuità per Meret. Diverso sarebbe se dovessero arrivare Neto o Kepa, per cui il Napoli ha avviato contatti: arriverebbero per fare i titolari.