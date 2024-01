Sky - Mercato del Napoli finito: scelto il modulo da utilizzare fino a fine anno

Calciomercato SSC Napoli - Massimo Ugolini, inviato da Castel Volturno, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24:

"Nehuen Perez non arriverà, mercato finito per il Napoli: è stato un mercato ricco con Dendoncker, Traorè, Ngonge e Mazzocchi. L'appunto si può fare sul difensore, che mancava da inizio stagione un vero sostituto di Kim. Il Napoli però sembra aver trovato la quadra con la difesa a 3, ora però si devono trovare i gol. Il problema attuale è l'aspetto offensivo. La scelta di non prendere Nehuen Perez ha una logica: Ostigard a tre ci può giocare benissimo, il Napoli presumibilmente e prevalentemente giocherà così".