Sky - Mazzocchi-Napoli, solo domani annuncio e arrivo a Castel Volturno: c'è stato un piccolo problema logistico

Notizie mercato Napoli. Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato Francesco Modugno, ha fatto il punto sull'arrivo di Pasquale Mazzocchi al Napoli.

L'esterno ormai ex Salernitana ha svolto quest'oggi le visite mediche:

"Per il tweet e l’ufficialità di Pasquale Mazzocchi al Napoli bisognerà aspettare domani mattina. C’è stato un cambio di programma. Il calciatore era atteso nel pomeriggio a Castel Volturno, ma c’è stato un ritardo. Piccolo problema di logistica e organizzazione, tipica di questi giorni un po’ concitati. E’ atteso qui domani mattina e sarà quello il momento in cui appronterà la firma sul contratto, che dovrebbe essere di 3 anni e mezzo più un’opzione per un quarto”.