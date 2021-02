Sky - Massimo Carrera è il nuovo allenatore del Bari

Calcio - Massimo Carrera è il nuovo allenatore del Bari. L'incontro di oggi ha portato alla definizione degli ultimi dettagli tra il tecnico e il club della famiglia De Laurentiis e alla ratifica dell'accordo. Contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo che scatta automaticamente in caso di promozione in Serie B, Carrera dirigerà già domani l'allenamento dei biancorossi. Conclude invece la sua esperienza in Puglia Gaetano Auteri, dopo cinque mesi, 42 punti in 22 gare e un ritardo di 14 punti sulla Ternana capolista.

Ex difensore del Bari dal 1986 al 1991 con 156 presenze e 4 reti, in panchina Carrera è stato vice di Antonio Conte alla Juventus e in Nazionale e ha poi allenato lo Spartak Mosca (vincendo anche un campionato nel 2017) in Russia e Aek Atene in Grecia. A Bari sarà seguito dal suo secondo Gianluca Colonnello e dal preparatore atletico Giorgio D'Urbano.

Lo riporta il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale